Guardian-Datenjournalismus zum Personen-Flugverkehr

Mittels Daten-Journalismus visualisiert das Medien-Unternehmen anhand von Realtime-Informationen globale Bewegungen von Passagier-Flugzeugen auf einer Zeitachse bis in die Jetztzeit. Diese Daten kommen wiederum von Flightstats.



Über Europa zur Mittagszeit am 22. Jänner 2014 sah der Himmel in etwa so aus: