Grunna.com-Social-Media-Etat an Standl

Standl entwickelt den bestehenden Grunna.com-Blog weiter und wird sich die Interaktion der Marktplatz-Zielgruppe via Facebook und Twitter ausbauen. Der Blog soll, wie er mitteilt, "journalistischer" werden.



Gruuna.com wurde 2010 gegründet und wird von der gvf Agrar Versicherungsmakler AG betrieben.



Standl ist seit 2011 in Deutschland selbständig. Davor war er in Wien für Albatros Media, in Salzburg für die Landwirtschaftskammer und davor neun Jahr in München in der Redaktion des Magazins Focus und dessen Spin-off Focus Money tätig.



atmedia.at