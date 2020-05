Gruner+Jahr verkauft auch noch Börse Online

Börse Online wird dem Medienportfolio bestehend aus dem Monatsmagazin Euro, der Wochenzeitung Euro am Sonntag und des alle zwei Monate erscheinenden Titels Artinvestor hinzugefügt.



Börse Online gehört damit seinem einstigen Mitbegründer und ehemaligen Chefredakteur Frank-B. Werner, der den Finanzen Verlag im Sommer 2010 per Management Buy-out gemeinsam mit einer Schweizer Beteiligungsgesellschaft von Axel Springer erwarb.



Der Finanzen Verlag macht den in Frankfurt beschäftigten Journalisten der Anleger-Zeitschrift ein Beschäftigungsangebot für den Standort München.