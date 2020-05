Gruner+Jahr transferiert Geo auf das iPad

Nicht-Abonnenten des Magazins können über die App jede monatlich erscheinende Ausgabe des Magazins um 5,99 Euro kaufen. Abonnenten bekommen diese E-Dition kostenlos zu ihrer Print-Ausgabe. Die gedruckte Einzelausgabe von Geo kostet in Österreich 7,50 Euro.



Um den App-Download Schwung zu verleihen, schenkt Gruner+Jahr die Jänner-Ausgabe des Magazins zum Download dazu.



Die redaktionelle Umsetzung erfolgte inhouse sowie in der House of Content genannten Gruner+Jahr-Abteilung. Als Dienstleister wurden zur Realisierung dieser Medien-App Adobe und Pro Publish herangezogen.