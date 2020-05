Gruner+Jahr-Beteiligung Tausendkind startet in Österreich

de, at, chDas deutsche, 2010 gegründete Online-Shop Tausendkind expandiert nach Österreich und in die Schweiz. Das Sortiment mit Produkten und Accessoires für Kinder und Babies werden unter Tausendkind.at und Tausendkind.ch verkauft. An dem, das Shop betreibende Unternehmen hält Gruner+Jahr seit 26. März 2013 eine Beteiligung und ist Minderheitsgesellschafter.