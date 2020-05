Grenzenlose digitale Transformation

Emirates erweitert dafür sein Knowledge Driven Inflight Serivce (KIS) auf eine Windows 8-App aus, das dem Customer Relationship Management dient.



Damit wird das nicht im Cockpit arbeitende Board-Personal vor jedem Flug zu den verschiedenen Bedürfnissen ihrer Gäste informiert und kann während der Flugzeig mit diesen Informationen individuelle Betreuung herstellen. Weiters kann die Crew direkt im Flugzeug Umbuchung der Qualitätsklasse - Wechsel zwischen Business und First Class - vornehmen und Kundenfeedback einholen, um dies unmittelbar nach jedem Flug in das zentrale Customer Relationship Management-System einfließen zu lassen.



Die KIS-App wird auf einem HP ElitePad 900 laufen, das im Jänner 2013 in Märkten verfügbar ist. Emirates wird tausend Stück dieses Tablet PCs in seinem Kundenservice einsetzen.