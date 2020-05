Greentube launcht neue Ski Jump Giants-Version

Das Game kann offen also im Wettbewerb gegen alle Teilnehmer oder als beschränkter, nur einer individuellen Community zugänglicher Wettbewerb absolviert werden. Dazu stehen wiederum Facebook-Feature zur Verfügung. Zu bekannten Modi wie Training, Wiedergabe, etc. kam nun "Zielspringen", in dem es, wie der Name schon sagt, um die Annäherung an oder das exakte Erreichen von Zielen geht.



Greentube produzierte die App in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Red Bull, im Vorjahr Sponsor und Werbepartner von Ski Jump Giants und mit Testimonial Thomas Morgenstern involviert, ist nicht mehr mit dabei.



atmedia.at