Graz be- und ausleuchten

G7 ist für junge und urbane Menschen im Großraum Graz gemacht. Der Titel, so der Positionierungsanspruch, "will in die Tiefe gehen, die Stadt und ihr Umland in drei Sektionen im Blatt be- und und die Hintergründe ausleuchten". Er teilt sich in die drei Bereiche "Stadtgespräche, Stadtleben, Stadtmenschen". Um die erwähnte Zielgruppe anzusprechen designten KircherBurkhardt G7 gemeinsam mit Kleine Zeitung-Art-Director Gerhard Treffkorn. Das inhaltliche Konzept kommt von einem Redaktionsteam um Didi Hubmann und Bernd Hecke.