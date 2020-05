Grand Prix für Austria Solar und Serviceplan

int, de, atMehr geht nicht! Serviceplan beschert dem in Wien ansässigen Verein zur Förderung thermischer Solarenergie Austria Solar seit einigen Wochen eine Überraschung nach der anderen in Form von Kreativpreisen. Die Agentur wird für ihre Idee und für die damit verbundene drucktechnische Umsetzung - einen nur bei Sonnemlicht lesbaren Geschäftsbericht - mit einem Grand Prix in Cannes im Wettbewerb Design, der nach siebenjähriger Durststrecke auch der zweite Grand Prix im aktuellen Wettbewerb für deutsche Agenturen ist, höchstdekoriert. Zuvor gabs dafür ja schon jeweils Gold, Silber und Bronze.