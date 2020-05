Google soll Verleger europaweit bezahlen

euDie Einigung von Google und den französischen Verlegern auf einen mit 60 Millionen Euro dotierten und von Google finanzierten Fonds zur Steigerung der Online-Erlöse der Verlage, hat europaweit Signalwirkung. Und könnte als Präzedenzfall auf den die Zeitungs- und Zeitschriftenbranche des alten Kontinents so lange hingearbeitet hat in die Geschichte eingehen. Das European Publishers Council (EPS) erwartet, dass Google nach diesem in Frankreich gemachten "ersten Schritt in die richtige Richtung" diesen Kooperationsweg durch alle europäischen Märkte fortsetzen wird.