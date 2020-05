Google macht 43,6 Milliarden Dollar Werbe-Umsatz

Larry Page, CEO des Konzerns, kommentiert den Jahresabschluß so: "Der Konzern-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 36 Prozent und von Quartal zu Quartal um 8 Prozent. Außerdem überschritten wir die 50-Millarden-Dollar-Umsatz-Marke erstmals."



89 Prozent des konsolidierten Umsatzes im vierten Quartal entfallen auf das Google-Kerngeschäft Werbung und Anderes. 11 Prozent kommen von Motorola. Der Google Sites-Umsatz also die Werbewirtschaft aller eigenen Werbeträger brachte im vierten Quartal 2012 8,64 Milliarden Dollar oder 67 Prozent des Konzern-Umsatzes. Dieser Erlösstrom wuchs um 18 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal 2011.



Die Google Network Revenues, das im weitesten Sinne das AdSense-Geschäft umfasst, brachte 3,44 Milliarden Dollar oder 27 Prozent des Konzern-Umsatzes ein. Hierin schlägt sich ein 19-Prozent-Zuwachs dieses Erlösstroms, dem vorjährigen Vergleichsquartal gegenübergestellt, nieder.



Das Volumen der sogenannten Traffic Acquisition Costs, jene Summe die Google an die unzähligen Partner ausschüttet, die auf irgendeine Weise als Affiliates Nutzung für Google generieren, stieg von 2,45 auf 3,08 Milliarden Dollar im Quartal an. 2,44 Milliarden Dollar ging direkt an Network-Partner des Konzerns. 634 Millionen Dollar wurden für weitere Distributions- und Traffic-Generierungsleistungen ausbezahlt.