"Gomorrha" und das Ende des Schweigens

Don Corleone, Tony Soprano, sogar Al Capone. Auf der Leinwand begegnen uns die Mafiosi gerne im Nadelstreifanzug. Ganz Klischee, zwischen Vater und Verbrecher. Denn die Mafia, das ist auch und vor allem ein Mythos.

Die Realität sieht freilich anders aus. Wie genau, das ist ab Freitag (21.00 Uhr, auf Sky Atlantic HD) in "Gomorrha" – zu sehen. In 12 Episoden wird dort der Mafia-Clan der Savastanos in all seinen Facetten seziert. Und schon in Folge eins wird klar: Die Ehrenmänner (so die Selbstbezeichnung) haben keinen Sinn für mehr Pathos. "Das Geld ist das, was einen Mann ehrlich macht", hört man den Paten Pietro Savastano schlicht sagen. Also: Es geht ums Geschäft, ob Drogen, Müll oder Kredite, egal. Seine treuen "Soldaten" schickt er dabei wie selbstverständlich in einen Hinterhalt. "Ein Geschäftsmann eben", wie Savastano-Darsteller Fortunato Cerlino im Interview mit dem KURIER nicht ohne zu schmunzeln anmerkt. "Diese Systematiken sind doch überall in der Gesellschaft zu beobachten."