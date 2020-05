Goldbach Media vermarktet Vita TV und Gesundheits TV

Gesundheits TV und Vita TV werden von Screen Media betrieben und bewirtschaftet.



Gesundheits TV ist ein Produkt des Österreichischen Apotheker-Verlags und mit 290 Screens in 196 Apotheken österreichweit distribuiert. Screen Media ist grundsätzlich mit der Werbebewirtschaftung dieses DOOH-Angebots betraut. Dessen monatliche Brutto-Reichweite wird mit 1,4 Millionen Zuschauern beziffert.



Vita TV ist wiederum das grössere der beiden Wartezimmer-TV-Angebote und mit 933 Screens in Arztpraxen vertreten. Dessen Reichweite wird mit 1,2 Millionen Seher pro Monat, einem Wert aus dem Jahr 2011, beziffert. Vita TV wurde 2007 von Epamedia gelauncht und ist Teil dessen Produktportfolio.



"Bei Goldbach Media Austria kann beide Werbeträger aus dem Gesundheitsbereich buchen und es steht eine Reichweite zur Verfügung", bringt Josef Almer, Geschäftsführer des Vermarkters, den zentralen Vorteil dieses Angebots auf den Punkt.



Gesundheits TV und Vita TV sind Infotainment-Programme in die Werbe-Inventar inkludiert ist. Damit ansprechebare Zielgruppen sind Frauen und haushaltsführende Erwachsene. Das Werbe-Inventar sei, so Almer weiter, für den Transport von Informationen aus den Marktkategorien Gesundheit, Schönheit, Ernährung, Wellness und Sport geeignet.