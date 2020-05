Goldbach Media sorgt für stabilen Goldbach-Group-Umsatz

Im Geschäftsbereich Goldbach Interactive ging der Netto-Umsatz ebenfalls zurück. Das jüngste Umsatz-Niveau liegt um drei Prozent unter jenem des Wirtschaftsjahres 2011. Die Vermarkter-Gruppe erzielt hier einen Umsatz in Höhe von 30,1 Millionen Euro.



Der Gesamtumsatz verteilt sich zu 80 Prozent auf Goldbach Media, zu 12 Prozent auf Goldbach Audience und zu 8 Prozent auf Goldbach Interactive. Im Wirtschaftsjahr 2011 lautete diese Verteilung so: 76 Prozent Goldbach Media, 15 Prozent Goldbach Audience, 9 Prozent Goldbach Interactive.



Die Goldbach Group erzielte 89 Prozent ihres Netto-Umsatzes in der Schweiz nach 87 Prozent 2011. 11 Prozent entfallen nach 13 Prozent im vorhergehenden Wirtschaftsjahr auf das internationale Geschäft in Österreich sowie dem südadriatischen und osteuropäischen Raum.



Das definitive Betriebsergebnis mit geprüften Umsatz- und EBIT-Zahlen veröffentlicht der Vermarkter Anfang März 2013.