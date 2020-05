Goldbach Group peilt Gewinn-Zuwachs trotz Umsatz-Stagnation an

Hierin ist die TV-, Radio- und Digital-Out-of-Home-Vermarktung in der Schweiz, Österreich und Rumänien gebündelt. Die Radio-Vermarktungserlöse wuchsen im ersten Halbjahr um 17 und jene der TV-Vermarktung um sechs Prozent. In Rumänien generiert Goldbach Media einen 30 Prozent gewachsenen TV-Geschäft-Umsatz.



Goldbach Audience wies im ersten Halbjahr 2012 einen unbefriedigenden Geschäftsverlauf auf. Bei Goldbach Interactive zeichnet sich eine Konsolidierung ab.



Für Goldbach Audience weist die Gruppe eine "substanziellen Umsatz-Rückgang von 27,8 Prozent" aus. Das im Februar gelaunchte Goldbach Video Network und die Bewegtbild-Vermarktung wird als "Umsatztreiber" diagnostiziert. Hierauf wird sich die Gruppe fokussieren und den entsprechenden Ausbau vorantreiben. Goldbach Audience trägt mit zwölf um vier Prozent weniger zum Halbjahres-Umsatz der Gruppe bei.



Goldbach Interactive musste eine Umsatz-Rückgang um 8,1 und einen EBIT-Ergebnis-Rückgang um 86,7 Prozent verbuchen. Dieses Business-Line steuert neun Prozent zum Gruppen-Umsatz und ein Prozent zum Gruppen-EBIT bei.



Das Schweizer Geschäft der Goldbach Group legte im ersten Halbjahr 2012 um zwei auf 88 Prozent zu. Das internationale Geschäft dagegen stagnierte und macht derzeit zwölf Prozent aus.



Das Jahr 2012, so die Prognose des, die Gruppe leitenden Klaus Kappeler, wird von "weiterhin schwierigen Marktverhältnissen im Online-Bereich und einer anhaltend hohen Nachfragen im TV-Geschäft" geprägt sein. Aus diesem Grund rechnet Kappeler mit einem Jahresumsatz dessen Niveau jenem des vorjährigen Wirtschaftsjahres entspricht. Aufgrund der Kostensenkungen wird der Gewinn höher als im Vorjahr ausfallen.