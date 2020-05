Goldbach Group bilanziert Gewinn-Wachstum

287 Millionen des Gruppen-Umsatzes in Höhe von 363 Millionen Euro kommt aus der TV-, Radio- und Digital-Out-of-Home-Vermarktung im Geschäftsbereich Goldbach Media. Zum Gruppen-EBIT steuert dieses Segment 84 Prozent bei. Das Goldbach Media-EBITstieg im Wirtschaftsjahr um 9 Prozent und die EBIT-Marge legte um 0,4 Prozentpunkt auf 10,5 Prozent zu.



Goldbach Audience, der Geschäftsbereich, in dem die Online-Werbung gebündelt ist, sinkt der Umsatz um 17 Prozent von 61,3 auf 50,6 Millionen Euro. Dafür sorgte auf der Profitabiltitätsebene "rigoroses Kostenmanagement und der Verzicht auf margenschwache Mandate", dass das EBIT-Ergebnis um 67 Prozent wuchs und sich die EBIT-Marge von 4,8 auf 9,6 Prozent verdoppelte. Dadurch erhöhte sich der EBIT-Anteil dieses Segments am Gruppen-Umsatz von 9 auf 14 Prozent während der Umsatz-Anteil von 15 auf 12 Prozent sank.



Goldbach Interactive ist das kleinste und auch schwächste Geschäftsfeld. Dessen Umsatz sank von 31,9 auf 31 Millionen Euro. Investitionen und Expansionskosten wirkten sich in einem EBIT-Rückgang von 65 Prozent, einer Verschlechterung der EBIT-Marge von 5,9 auf2,1 Prozent aus. Der EBIT-Gesamtbeitrag des Bereichs beläuft sich im Jahresergebnis auf zwei Prozent.



Die Goldbach Group bilanziert somit einen von 4,9 auf 7,4 Millionen Euro um 51 Prozent gestiegenen Gewinn. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im von 31,4 auf 32,8 Prozent im Wirtschaftsjahr 2012 und der operative Cash-Flow legte ebenfalls von 23,7 auf 27,1 Millionen Euro zu.



Das Wirtschaftsjahr 2013 wird, so das Aviso des Vorstandes, unter dem Zeichen der weiteren Stärkung der Profitabilität stehen. Das heißt, dass die bereits implementierten organisatorischen Restrukturierungsmaßnahmen in Osteuropa und im adriatischen Markt sowei gruppenweite Kostenreduktionen greifen und weiter nachhaltige Effekte erzeugen. Darüber hinaus erwägt der Vorstand Goldbach Media in weitere europäische Märkte zu expandieren, um unter anderem die Positionen des Unternehmens in der Bewegtbildmedien-Vermarktung zu stärken und auszubauen.