Global Editors Network-Serie Hackdays startet

In Schwarzach werden am 21. und 22. März 2013 Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Medienraum zusammen treffen und sich zum Thema Covering International Migrations in die Gestaltung neuer journalistischer Werkzeuge, Projekte oder Medienformen wie Apps vertiefen.



Anregungen und Inputs zu den zu erarbeitenden Medienlösungen kommen unter anderem von vom Guardian-Journalisten Simon Rogers und dem Gründer von Hacks/Hackers Adam Thomas.



Die beste, in Schwarzach erarbeitete Editors Lab Hackdays-Lösung wird mit 5.000 Euros und einer Einladung zum Workship-Finale, dem Global Editors Network News Hackathon belohnt. Um in diesem Finale nochmals den Nachweis seiner internationalen Leistungskraft zu erbringen.