Girls, Girls, Girls...

Es war im Jahr 2004, als Sarah Jessica Parker im Designermäntelchen an New Yorks Upper East Side flanierte und ihre Freundinnen über die neuesten Liebeswirren auf dem Laufenden hielt. „Sex and the City“ traf den Zeitgeist: karriereorientierte Frauen ohne Geldsorgen mit dem Lieblingsthema Sex. Zügellose Hedonistinnen mit goldener Kreditkarte und vor Problemen geschlossenen Augen. Das war einmal. Heute will keiner mehr die Vogue lesenden Tussis, die von einem reichen Prinzen träumen, sehen. Hat keinen Nerv dafür in Krisenzeiten wie diesen. Die neuen Frauen sind ziemlich normal, sprich: knapp bei Kasse, können von fixen Jobs nur träumen und von teuren Klamotten sowieso.

„Girls“, vier Mädchen in einer sehr unglamourösen WG in Brooklyn, sind die Heldinnen des neuen Fernsehhits in den USA, der seit 17. Oktober auch auf dem deutschen CNN-Schwestersender Glitz zu sehen ist. Hannah, die Hauptfigur, will partout Schriftstellerin werden und fällt aus allen Wolken, als ihr die Eltern zwei Jahre nach ihrem Uni-Abschluss mitteilen, dass sie ihr Geld ab nun in vorrangigere Dinge als in die fiktive Literatenkarriere ihrer Tochter stecken wollen. Mit ihren Freundinnen Marnie, Jessa und Shoshanna schlägt sie sich also recht und schlecht durchs Leben, viele Frösche und schlechten Sex inklusive. Der sieht so ästhetisch aus, wie man ihn sich auch bei den eigenen Wohnungsnachbarn vorstellt. Und der prekäre Job ist so langweilig beziehungsweise so frustrierend, dass man besser gar nicht darüber redet.