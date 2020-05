GfK-Austria-Geschäftsführung in neuer Konstellation

Zeh, der derzeit Client Services Director von GfK Austria ist und konzernweit Global Lead Financial Services also die oberste Instanz in der Marktforschung zu Finanzmärkten ist, avanciert am 1. April 2014 zum Geschäftsführer von GfK Austria. In dieser Funktion übernimmt er die Management-Verantwortung für den Bereich Consumer Experiences.



Zeh wird dann gemeinsam mit Peter Damisch, dem Geschäftsführer des zweiten Verantwortungsbereich des Unternehmens Consumer Choices, GfK Austria führen.



Dafür zieht sich Krasny aus der Geschäftsführung des Unternehmens zurück. Er wird sich ab 1. Juli 2014 vollständig seinen Aufgaben im Aufbau der Medienforschung im Bereich Audience Measurement in der Region CEE-META widmen. Er hatte jüngst Fernsehforschung-Projekte im Libanon und Saudi Arabien für GfK an Land gezogen.



Zeh ist seit 1999 für den Marktforschungskonzern und war bislang in unterschiedlichen Management-Funktionen in Österreich, in der Marktregion und auch international tätig.