Gewista kauft Epamedia Ungarn

"Wir bauen mit dieser Übernahme unsere Position als Außenwerbeunternehmen in Zentral- und Osteuropa und die Position Wiens als Dreh- und Angelpunkt für die Konzern-Aktivitäten in diesem Raum aus", kommentiert Karl Javurek die Intention des Kaufs.



Ein wesentlicher Asset in diesem Deal ist der langfristige Wartehallen-Vertrag von Epamedia Ungarn mit der Stadt Budapest. Dieser, in Kombination mit den Verträgen von Gewista in den Städten Prag, Bratislava, Laibach und natürlich Wien, ergibt ein umfangreiches, zentraleuropäisches Portfolio an Out-of-Home-Werbe-Inventar.



