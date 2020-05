Geomix expandiert im E-Commerce

atDie im steirischen Liezen ansässige Internet-Agentur Geomix verlängert seine Wertschöpfungskette in den E-Commerce-Markt hinein. Das Unternehmen geht derzeit mit einem Sportprodukte-Sortiment für Fussball-Vereine und -Fans in Vollbetrieb. Der Shop firmiert unter Geomix.at und ist Vertriebsplattform für "mehr als 300 verschiedene Artikel in rund 6.000 Farb- und Grössenvarianten".