Geizhals-Mehrheit an Heise

at, deDer Heise Zeitschriften Verlag über Heise New Media seit Herbst 2013 an der Preisvergleich Internet Services AG mit 24 Prozent beteiligt, stockt diesen Anteil massiv auf. Das deutsche Medien-Unternehmen erhöht seinen Gesellschaftsanteil um 51 auf 75 Prozent und peilt damit die Mehrheitseigentümerschaft an.