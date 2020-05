Gehaltsober- und untergrenzen der Digitalbranche

Spitzenverdiener in deutschen Medienhäuser sind derzeit jene Manager, die für die Digitalisierung und digitale Transformation ihrer Unternehmen verantwortlich sind. Geschäfführer mit anderen Agenden in diesen Unternehmen verdienen sogar signifikant weniger. "Das hohe Gehaltsniveau für Digital-Manager spiegelt zumindest die zentrale Bedeutung der digitalen Kompetenz für Medienhäuser wider", kommentiert der Geschäftsführer der Personalberatung Dwight Cribb dieses Gehaltsgefälle. Durchschnittlich verdienen Digital-Manager in Medienhäuser 238.687 Euro.



Aber es zieht sich auch ein eklatanter Unterschied durch die Gehaltsstruktur in der digitalen Wirtschaft. Die zuvor genannten 212.893 Euro sind ein Mittelwert. Und dieser wird flankiert durch 677.000 Euro im Jahr für Spitzenverdiener und für die mit 75.000 Euro dotierte unterste Gehaltsklasse in der digitalen Wirtschaft.



Cribb analysierte für diese Studie im Frühjahr und Sommer 2014 die Gehälter von 203 Geschäftsführern und Vorständen der deutschen Digitalwirtschaft.