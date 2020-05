Gallup eruiert betriebsinterne Klimata

Wiedenhofer: "Kern-Idee des Stimmungsbarometers ist es, das Bewusstsein und die Stimmung in einem Unternehmen zu ermitteln. Insbesondere in Phasen, in denen Unternehmen mit strategischen Neuaufstellungen wie Fusionen, Umstrukturierungen oder Leitbild-Entwicklungen beschäftigt sind."



Die "Ko-Produktion" Stimmungsbarometer ist so verteilt: Gallup konzipiert und realisiert die Befragung in Unternehmen; die Ergebnis-Analyse, -Interpretation sowie die Beantwortung der damit verbundenen Fragen und daraus resultierenden Handlungsanleitungen liefert die PR-Agentur communication matters.