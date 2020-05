G-20-Internet-Wirtschaften verdoppeln Volumen

Äre der Unsicherheiten

Darin schreibt das Beratungsunternehmen, dass das Internet, getrieben durch das dramatische Nutzerwachstum, für Unternehmen und Märkte eine "vitale Wachstumsquelle" in einer "Ära der Unsicherheiten" darstellt.



Die globale Internet-Bevölkerung soll von 2010 auf 2016 von 1,9 auf 3 Milliarden Menschen ansteigen und dann 45 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Parallel dazu nähren die aufsteigenden Schwellenländer, mobile Endgeräte und hier speziell Smartphones sowie Social Media das weitere Online-Wachstum.

Digitalisierungsbilanz

Boston Consulting Group ist überzeugt, dass sich Geschäftsfelder und -zweige sich in den kommenden fünf Jahren "fundamental verändern werden" und Unternehmen und Märkte aller Voraussicht nach "Bilanzen ihrer Digitalisierung" erstellen müssen, in denen CEOs und Politiker mit Aufgaben zu Erreichung digitaler Ziele konfrontiert werden.



The Digital Manifest: How Companies and Countries Can Win in the Digital Economy weist darauf hin, dass kein Unternehmen, kein Markt und kein Nationalstaat digitale Entwicklungen mehr ignorieren kann und alle "Geschäfte früher oder später digitalisiert zu sein haben". Die Boston Consulting Group spricht vom "New Internet", das nicht länger eine Domäne westlicher Kulturen ist sondern "global, omnipräsent und partizipatorisch".