Fussball-Quoten-Platz Barcelona

Das erste Cup-Spiel zwischen den beiden Erzrivalen am 18. Jänner 2012, das nur auf Laola1.tv gestreamt war, der 2:1-Sieg des FC Barcelona, generierte 1.558.627 Video-Abrufe durch 354.785 Unique Clients innerhalb der 90-minütigen Spielzeit in Deutschland und Österreich.



Die Peak Concurrent User also die Zahl gleichzeitig zuschauernder Nutzer belief sich auf 241.507. Sie entspricht nahezu der zuvor genannten Reichweite von 245.000 Zuschauer der Puls 4-Übertragung.