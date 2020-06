Fußball im TV: Kampf um Zuschauergunst

Am Dienstag starten die Play-off-Spiele der Champions-League. Um das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Dynamo Kiew sehen zu können, müssen Fußballfans nicht wie bisher ORFeins einschalten –, sondern PULS 4. Im Frühling war bekannt geworden, dass der öffentlich-rechtliche Sender sich dem Privaten im Rechtepoker geschlagen geben musste. Beziehungsweise wollte, wie ORF-Unternehmenssprecher Martin Biedermann damals argumentierte: "Der ORF hat eine Summe geboten, die es uns wert schien, PULS 4 lag da offenbar deutlich darüber."

Der Privatsender startet nun mit wehenden Fahnen in die neue Fußballsaison. Das erste Livespiel der Gruppenphase wird Mitte September mit einer Live-Show im neuen – derzeit noch in Bau befindlichem – Studio in St. Marx begangen. Moderiert werden die Sendungen von Christian Nehiba. Michael Gigerl kommentiert, Frenkie Schinkels tritt als Experte auf.

Senderchef Markus Breitenecker erwartet sich von der Champions League einen Impuls für das Wachstum des gesamten Senders. PULS 4 liegt derzeit bei 3,4 Prozent Marktanteil (12+), deklariertes Ziel sind vier Prozent. Kleiner Wermutstropfen für den ehrgeizigen Privatsender: Nach dem Ausscheiden von Meister Salzburg gegen Düdelingen ist keine österreichische Mannschaft mehr dabei.