Friedberger verstärkt Mediaclub

Martin Sturmer, der Geschäftsführer von Mediaclub, bezeichnet dieses, im Herbst 2012 eingerichtete Geschäftsfeld als ein in der Agentur "stark wachsendes. Wir erleben einen regelrechten Geschichte-Boom", ergänzt er. Und begründet diese Nachfrage damit, dass "in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, Wurzeln, Werte und Traditionen von Unternehmen in der Kommunikation als Nachweise für Beständigkeit und Vertrauensfaktoren" eingesetzt werden.



Friedberger bringt die dafür notwendigen akademischen Voraussetzungen in die Agentur mit. Journalistische Erfahrungen und Kommunikationsexpertise bringt sie aus ihren früheren Tätigkeiten für ORF, TW1 und Porsche Austria mit.



