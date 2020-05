Freie Digitale engagiert Faltermann

Neben Augmented Reality-Expertise bringt Faltermann auch Erfahrung und Kompetenz zu mobilen Kommunikationsanwendungen mit. Diese fließen wieder in die Betreuung der Freie Digitale-Auftraggeber wie Stadt Wien, Seestadt Aspern, Klima- und Energiefonds oder One Night @ the Museum ein.



" Augmented Reality macht", wie Faltermann argumentiert, "User-Verhalten, Interaktion und Interaktivierung sowohl in der Print- als auch in der Out-of-Home-Kommunikation messbar".



Auf seinem Berufsweg sind die Gründung der eigenen Werbeagentur und kommunikationsrelevante Jobs bei Austria Ticket, Freikarte.at oder Libro Entertainment vermerkt.



