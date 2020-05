Freecard bündelt Promotion-Geschäft in Die Imagemacher

Das Unternehmen generiert, wie es beziffert, mit tausend Promotoren österreichweit die definierten Marken-, Werbe- und Konsumentenkontakte. Speziell in jüngeren Zielgruppen hat sich eine Mechanik etabliert, die Online-Umfeldern und konkret in Social Media-Foren mit Aktivierung und Interaktion ausgelöst wird, um darauf reale Marken-Kontakte durch Sampling-Aktionen und Incentivierungen herzustellen und die emotionale Ebene der Werbewirkung zu vertiefen.



Buchingers Sicht: "In Zeiten der Digitalisierung haben geschulte und charmante Promotoren ein entscheidende Wirkung für Marken im unmittelbaren Kontakt mit Konsumenten."