"Fortitude": Kalt ist nicht nur die Arktis

Das macht sich schon an der hochkarätigen Darsteller-Riege bemerkbar. In den schneeverwehten Straßen vonbegegnen Fans skandinavischer und britischer Serien durchwegs bekannte Gesichter, wenn man auch die Namen nicht immer parat hat. NebenSofie Gråbøl (als "Kommissarin Lund" in bester Erinnerung) glänzen unter anderem(Dumbledore aus "") undStanley Tucci – bekannt aus zahlreichen Nebenrollen in Hollywoodproduktionen, zuletzt in "DieTribute von Panem". In "" wirdals externer Ermittler ausan den Polarkreis geschickt. Dermit dem zwielichtigen örtlichen Polizeichef (besonders grimmig:) ist da quasi vorprogrammiert.

Die Hauptrolle aber spielt Fortitude selbst. Weiß in weiß präsentiert Regisseur Sam Miller die Enge der Kleinstadt inmitten der Winterlandschaft. " Fargo" lässt grüßen. Und auch, was die Grundstimmung betrifft, erinnert " Fortitude" an einen echten Klassiker der anspruchsvollen TV-Unterhaltung: Die Serie ist die unterkühlte Fortsetzung von "Twin Peaks", mit weniger skurrilem Humor, dafür mit mindestens ebenso bedrückender Atmosphäre. Großen Anteil an dieser gelungenen Mischung hat auch die Musik von Ben Frost. Der Australier, der seit einigen Jahren am Drehort Island ansässig ist, darf mit seinen beklemmend reduzierten Klanglandschaften als echter Glücksgriff gewertet werden.