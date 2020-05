Football-Nachtschicht mit Madonna-Erscheinung

atIn den USA machen, so wird kolportiert, am Tag nach der Super Bowl bis zu 20 Prozent der Zuschauer blau. Jene österreichischen Football-Fans, die die fünfstündigen Übertragung von Puls 4 des Finalspiels zwischen den New York Giants und den New England Patriots sahen, werden ihren Arbeitstag mit viel Kaffee und Energy Drinks bestreiten. Bis zu 146.000 Menschen sahen die nächtliche Übertragung.