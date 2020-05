Flughafen-Graz.at nach der Infect-ion

Die von Thomas Mörth geführte Agentur stattete Flughafen-Graz.at mit "strukturierten Inhalten, schnell erfassbaren News, Texten, die auf deren Rezeption im Web ausgerichtet sind und einem zeitgemäßen Design" aus.



Kern des Service-Portals ist der lokale Flugverkehr und alle für Reisende notwendigen Informationen dazu. Akzentuiert wird diese Inhaltsebene durch Webcam-Live-Bilder des Flughafens.



Um in dieser Nutzungssituation das Qualitätsniveau hoch zu halten, hatte die Agentur ihre Gestaltungs- und Erneuerungsarbeiten unter Ausschöpfung eines Maximums an Nutzungsfreundlichkeit zu realisieren.



Neben dieser eher unbewußt erfahrbaren Rezeptionsebene installierte Infect für die kognitiv leichter zu erfassenden, optischen Wahrnehmungsebene "groiße Bilder, klare Linien und Effekte für einen neun Look", um emotionale Aufmerskamkeit für den Flughafen Graz herzustellen.



