Flobo realisiert Viva-Austria-Formate

Sasa Schwarzjirg, die das Format im Vorjahr gemeinsam mit Floth und Niki Fuchs moderierte, dürfte sich mittlerweile bei ATV auf die für 1. Februar 2013 anberaumte Wiederaufnahme des Promi- und Celeb-Formats Hi Society konzentrieren.



Viva Pur und Team durchstreifen Österreich, besuchen die Zielgruppe des Senders, machen Eventchecks, holen die Zuschauer vor die Kamera und binden sie in das Programm ein. Inhaltlich wird sich das Magazin um "Musik, Games, Events, Hightech, Travel, Food, Movies und weitere Jugendthemen" drehen. Ähnlichkeiten mit MTV sixpack sind erkennbar. Das hat aber auch mit der Zielgruppe zu tun.



Viva Austria Top 20, das zweite Format, wird künftig auch von Floth moderiert. Seit dem 18. Juli 2012 wurde diese Chart-Show von Schwarzjirg moderiert. Die damit verbundenen Änderungen werden so beschrieben: das "Format geht in komprimierter Form" auf Sendung.



Floth und Boyer realisieren die beiden Formate im Auftrag von Goldbach Media.



atmedia.at