Fleischhacker ist zurück

atMichael Fleischhacker kehrt als Kolumnist auf die österreichische Tageszeitungsbühne zurück. Unter "Feischhacker am Montag" wird er dort für Meinung und Perspektiven sorgen, wo er als Chefredakteur zuletzt abdanken musste: bei der Tageszeitung Die Presse. Parallel dazu, jedoch weniger Politisch, nimmt sich Fleischhacker in der Samstag-Beilage "Freizeit" der Tageszeitung Kurier unterschiedlichster Lebensaspekte an.