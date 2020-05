Fix: Leistungsschutzrecht wird verschoben

Das umstrittene Leistungsschutzrecht für die heimischen Verlage, das Zeitungen die Kontrolle über die Nutzung ihrer Inhalte im Internet geben soll, wird nun doch nicht am morgigen Dienstag beschlossen. Dies wurde aus dem Ministerium gegenüber dem KURIER bestätigt.

Es gehe bei der Verschiebung darum, dass das Gesetz erst nach Brüssel zur legistischen Prüfung geschickt werden soll, hieß es. Die EU prüft dabei, ob der notifizierte Entwurf Hemmnisse für den freien Warenverkehr oder für den freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft oder für abgeleitete EU-Rechtsvorschriften schaffen kann.

Dass die Befassung der Kommission nicht rechtzeitig geschah, wird im Justizministerium als formaler Fehler auf Beamtenebene bezeichnet.

Auf Grund der Planänderung wird dieser Teil der Urheberrechtsreform erst nach dem Sommer behandelt.

Über das Leistungsschutzrecht war vor dem Wochenende ein Streit entbrannt. Der US-Inernetkonzern Google drohte damit, seinen Newsdienst in Österreich einzustellen, sollte das Leistungsschutzrecht beschlossen werden.

Thomas Kralinger, Präsident des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und Geschäftsführer des KURIER, sagte zur Verschiebung: „Offensichtlich ist die Regierung an Rechtssicherheit interessiert, das sind wir natürlich auch, daher begrüßen wir den Schritt. Zur Abrundung des Bildes werden wir gerne auch begleitende Materialien, die wir in dieser Diskussion erhalten haben, beisteuern.“

Die Diskussion darüber wird sich nun mehrere Monate verschieben.

Am Dienstag wird die bis zuletzt umstrittene Urheberrechtsreform in weiteren Teilen jedenfalls den Ministerrat passieren. Mehr als 80 – zu einem guten Teil überaus kritische – Stellungnahmen zum neuen Urheberrecht sind trotz der kurzen Begutachtungsfrist von nur sieben Werktagen eingelangt. Am Montag wurden die vorgebrachten Argumente und Anpassungswünsche nun in Erwägung gezogen.

Große Änderungen an anderen strittigen Punkten soll es aber nicht geben, wie in Erfahrung zu bringen war. Es sollen „Nachjustierungen legistischer Art“ in einzelnen Passagen vorgenommen werden, um „Missverständnisse auszuräumen“.