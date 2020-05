Fitinn bräunt mitten im Winter

atDie fetten Jahre sind sowieso vorbei. In fast jeder Hinsicht. Und jetzt endet auch noch die bleiche Zeit. Und aus Porzellan-Puppen werden Strand-Bienen und Beach-Boys. So sieht Fitinn die Welt. Und erklärt via Out-of-Home-Flight und City Lights, dass All-inclusive-Bräune schon ab einem Euro in Villach, Pasching, Graz, Wien oder Leoben in den Solarien des Fitness-Filialisten zu bekommen ist. Zur Magie der vielversprechenden Botschaft gehört auch noch die Untermalung der City Light-Standort mit Musik.