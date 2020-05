Fincher-Serie House of Cards ab Februar im TV

de, atUm den Weg des skrupellosen, republikanischen Politikers Frank Underwood an die Schalthebel der Macht in Washington dreht sich die Serie House of Cards. Die von Kevin Spacey, der gleichzeitig die Hauptrolle und Mr. Underwood spielt, und David Fincher realisierte Polit-Drama-Serie hat am 1. Februar 2013 beim Streaming-Dienst Netflix Premiere und die 13 Episoden der ersten Staffel laufen ab 4. Februar immer montags um 21:00 Uhr im Sky Atlantic HD-Programm.