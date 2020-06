Filmwirtschaft ist "wichtige, lebendige Branche"

In einem offenen Brief wenden sich Vertreter der österreichischen Filmwirtschaft an Kanzler und Vizekanzler: Das Auslaufen der Gebührenrefundierung für den ORF führe zu einem „Verlust von mindestens 1000 Arbeitsplätzen“ in der Filmwirtschaft – ein „Kahlschlag“, den die Bundesregierung verhindern müsse. „In den letzten Wochen haben Sie sich und Ihre Parteien immer wieder als Garanten für Arbeit und sozialen Wohlstand dargestellt. Wenn Sie dieses Problem nicht vor der Wahl lösen, tun Sie das Gegenteil,“ heißt es in dem Schreiben weiter.