Fieberkurve zur Ski-WM steigt

atIm Ennstal rund um Schladming erreicht die Ski-WM-Temperatur in der letzten Woche vor der offiziellen Eröffnung der Alpinen Ski-WM den Siedepunkt. Im Österreich rund um Schladming macht sich dieses Fieber unter anderem in Form von Medaillen-Spekulationen rund um die Leistungsfähigkeit von Hirscher, Fenninger, Raich und Co. bemerkbar. Die beiden Titel Sportmagazin und SportWoche liefern fiebrigen Fans zwei Ausgaben, die ihnen hilft, kühlen Kopf zu bewahren und den Überblick über das 13-tägige Wintersport-Fest nicht zu verlieren.