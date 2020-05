Fernsehen mit Heutetv.at

Wodurch zeichnen sich Programmies grundsätzlich aus? Durch die Abbildung von einer Fülle an TV-Programmen und einer noch größeren, bis in die Unübersichtlichkeit gehende Programm-Vielfalt und -Tiefe.



Heutetv.at versammelt zum nun erfolgten Launch 45 Sender, deren Angebot sich in "über 1.000 Sendungen täglich" verliert. Zu diesen Programmteilen kommen die jeweiligen Inhaltsbeschreibungen und der obligate Star-Rummel. Dazu kommt noch das Angebot von 154 österreichischen Kinos.



Alle diese Fernseh-Inhalte sind über eine chronologisierte Navigation - Datum und Zeitleiste zum Sendetag - zu nutzen und sind auf diese Weise intuitiv zu erschließen. Darüber hinaus liefert Heutetv.at Redaktionelles aus der Welt der visuellen Unterhaltung und Hollywood-Society-News.