Fellner bekam 206.000 Euro für Newsroom

In ihrem "Mission-Statement" definiert die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ihre Ziele. Die "Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts Österreich im globalen Wettbewerb", mit einem Portfolio "vom Einstieg in eine kontinuierliche Forschungs- und Innovationstätigkeit bis hin zur Förderung und Finanzierung von Spitzenforschung und Exzellenzzentren". Träger der Organisation sind das Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie sowie das Wirtschaftsministerium. In der Wirtschaft erfreut sich die FFG, die ihr Förderfüllhorn in Form von billigen Darlehen oder Zuschüssen jährlich über rund 1000 Unternehmen ausschüttet, naturgemäß großer Beliebtheit.

Um sich im Förder-Dickicht besser zurechtzufinden, engagieren Firmen oft Agenturen. Die Dienste eines solchen Beraters (M27) wusste auch der Medienunternehmer Wolfgang Fellner zu schätzen, als er die Tageszeitung Österreich gründete. Über die Media Druck GmbH, an der unter anderem auch der Ex-Liberale Johannes Strohmayer, Mitbesitzer der Staatsdruckerei, beteiligt ist, versuchte Fellner, Förderung für den Druck seiner Produkte bei Goldmann in Tulln zu bekommen.

Ein Antrag über 258.000 Euro ging noch unter dem blau/orangen Minister Hubert Gorbach an den FFG, der zweite über 254.000 betraf 2007. SP-Bundeskanzler Werner Faymann war damals Verkehrsminister. Fellner hatte Pech. Der sozialpartnerschaftlich besetzte FFG-Beirat unter Führung von Agrana-Chef Johann Marihart, der über die von den FFG-Mitarbeitern aufbereiteten Ansuchen entscheidet, winkte ab. Zu geringer Forschungsanteil.

Mit der Antenne Österreich Betriebs GmbH war Fellner erfolgreicher. Für 2006 genehmigte der Beirat 92.000 Euro, für 2007 wurde mit 114.000 Euro verlängert. Projekt-Titel: "Schnittstelle zwischen Newsroom und Druckerei".

Der Grüne Peter Pilz will so gar nicht an die Forschungstätigkeit des Verlegers Fellner glauben, sondern vermutet vielmehr eine Art Gefälligkeit von Faymann. "Diese Schnittstellen wurden bzw. werden in allen Redaktionen eingerichtet und sind technische Standards", argumentiert Pilz in einer parlamentarischen Anfrage, die er morgen, Montag, an Verkehrsministerin Doris Bures einbringt. Pilz will wissen, warum der "renommierte Medienforscher" Fellner gefördert wurde und ob Faymann die Anträge unterstützte. Faymann habe, wettert Pilz, "die politische Verantwortung. Es muss geklärt werden, ob hier ein Naheverhältnis ausgenutzt wurde".