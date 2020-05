FEIEA-Stunde für Styria und A1 Telekom Austria

Einmal Gold und zweimal Silber fährt Styria Multi Media Corporate mit der Sonderausgabe des OMV-Mitarbeitermagazin move XXL ein. Gold erhielt die Publikation in der Kategorie "Best multi-language publication/regular". Die beiden Silber-Auszeichnungen waren in den Kategorien "Best Front Cover" und "Best Internal Magazine" vergeben worden.



move XXL erscheint ein- bis zweimal pro Jahr. Das Mitarbeitermagazin move wird in vier Ausgaben pro Jahr hergestellt.



Das Team besteht aus den beiden Chefredakteurinnen Alexandra Ulrich und Pia Kiss-Horvath von OMV. Seitens Styria Multi Media Corporate arbeiten Claudia Greifoner als Chefredakteurin, Olivia Forstmayr als Projektleiterin und die beiden Art-Direktorinnen Nina Ullrich und Karin Dreher an der move XXL-Umsetzung.