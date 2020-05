Facebook schaltet Antenne Vorarlberg-Community ab

Die Senderführung, Geschäftsführer Mario Mally und Programmdirektor Dirk Klee, räumen ein, wenige Wochen zuvor mit Facebook "kleine Querelen aufgrund eines auf der Profilseite laufenden Gewinnspiels" gehabt zu haben, die infolgedessen bereinigt wurden. Und von Mally und Klee als bereinigt betrachtet wurden.



Bis zum nun nachfolgenden bösen Erwachen. Interventionen sind bei Facebook wie auch beispielsweise bei Apple und in gewissen Fällen auch bei Google für Endnutzer mit erheblichen Schwierigkeiten und Barrieren verbunden.



Ein gängiger Abblock-Mechanismus durch die genannten Konzerne ist, unterhalb eines definierten Geschäftsvolumens eine eklatante "Sehschwäche" an den Tag zu legen.



Mally und Klee erhielten von Facebook, wie sie mitteilen, die Antwort, dass sie nur Anspruch "auf persönlichen Support" hätten, wenn sie "ein wiederkehrendes Budget von mindestens 10.000 Euro pro Monat" in die von Mark Zuckerberg definierte heile (Geschäfts-)Welt investieren würden.



Antenne Vorarlberg fängt nun nochmals mit dem Community-Aufbau auf Facebook an.