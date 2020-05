Expedia konsolidiert PR bei Fleishman-Hillard

Fleishman-Hillard in Großbritannien fungiert als "Hub". In Österreich ist Skills Group lokaler Partner der Agentur.



Expedia suchte, wie es zur Etat-Vergabe heißt, eine Agentur, die sowohl "strategische Stärke als auch über intensive Medien-Kontakte in den genannten Märkten verfügt" und darüber hinaus "in der Lage ist europaweite Kampagnen zu managen".