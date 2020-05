Europa wird Android

Von Jänner auf September stieg dieses Volumen um 43 Prozent, weist madvertise aus, die die europäische App-Penetration unter die Lupe nehmen. Oder um ein anderen Koeffizienten für die App-Verbreitung zu nennen: in den EU5-Märkten betrug die App-pro-Kopf-Verbreitung 2,5 Stück.

App-Downloads monatlich und Downloads-pro-Kopf-Verbreitung EU5

Großbritannien - Android Apple Deutschland - Android : 122 - Apple : 46 - 2 Downloads pro Kopf Spanien - 120 Millionen - Android : 93 - Apple : 27 - 2,6 Downloads pro Kopf

Quelle: madvertise; madReport #6 viertes Quartal 2012

Gleichzeitig mit diesem skizzierten Volumen-Wachstum geht der Anteil der Apple-Apps zurück. Nach 53 Prozent App-Download-Marktanteil im Jänner sank der Apple-Anteil im September auf 30 Prozent der Gesamtabsatzes in der EU5-Region. Anders gesagt: nach 293 Millionen im Jänner wurden im September 237 Millionen Apple-Apps bezogen.



Auf Smartphone-Ebene heißt das wiederum, dass im dritten Quartal 2012 die Nachfrage nach dem Samsung Galaxy SIII jene nach dem iPhone 5 überholt hat.



Android und somit Google ist in den Märkten Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien stärker verbreitet als Apples iOS. In Spanien erreicht die Android-Durchdringung bereits 78 Prozent. Am geringsten ist diese in Frankreich mit 59 Prozent.



Zu den zehn beliebtesten Apps in den fünf europäischen Märkten gehören vorrangig Kommunikations-Apps wie WhatsApp oder Viber sowie Social Networking-Apps. Hier führt die Facebook-App unangefochten. Wobei hier die Android-Nachfrage-Segmente reflektiert werden. Die wichtigste Apple-App sind, laut madvertise, Games. Allerdings holen Social Networking-, Lifestyle- und Fotografie-Apps auf und drücken den Game-Apps-Anteil.



In Deutschland waren die im September 2012 nachgefragtesten Apple-Apps kostenfrei zu nutzende Leistungen oder In-App Purchase Apps.