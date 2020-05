Erste Bank launcht netbanking-Android-App

Wie in den beiden Vorgänger-Apps werden die Nutzer dieser betriebssystem-spezifischen App in die Lage versetzt Überweisungen von ihren Konten, Kontostandsabfragen, Bankomat- und Kreditkartensperren durchzuführen und Kreditkarten-Umsätze einzusehen. Weiters ist ein Notfallservice, aktuelle Wechselkurse, ein Kreditrechner sowie die GPS-basierende Bankomat- und Filialsuche in der Anwendung inkludiert.



