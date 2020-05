Epamedia wird an JOJ Media House verkauft

JOJ Media House ist eine Medien-Holding, die Beteiligungen an dem slowakischen Privatsender TV JOJ sowie an den Außenwerbe-Unternehmen BigBoard und Czech Outdoor in der Slowakei und der Tschechischen Republik besitzt.



Epamedia ist in Zentral-, Süd- und Osteuropa tätig und beschäftigte 2011 382 Mitarbeiter, die rund 98 Millionen Euro Umsatz erwirtschafteten.



Der Verkauf der Epamedia an JOJ Media House muss noch kartellrechtlich geprüft und abgesegnet werden.



Parallel dazu steigt die Unqia Versicherungen AG aus der Medicur Holding aus. Das Unternehmen verkaufte seinen 25-Prozent-Anteil an die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, die damit 75 Prozent besitzt. Die verbleibenden 25 Prozent der Medicur-Gesellschaftsanteile gehören der RZB. Somit ist die Medicur Holding zur Gänze im Besitz von Raiffeisen.