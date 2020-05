Engelbert Strauss fliegt mit den Adlern

Die Workwear-Brand wird im Rahmen der Vierschanzentournee auf den Startnummern der Athleten - ein Recht das in den letzten Jahren Jack Wolfskin inne hatte - sowie auf LED- und Dreh-Banden präsent sein. Krönung dieses Sponsoring-Vertrages ist die oben abgebildete Fusion des Tournee- und Sponsor-Logos.



engelbert strauss will mit diesem Kommunikationsschritt in das, wie Marketingleiter Karl-Heinz Brenner erklärt, "alpine Umfeld, um damit unsere Kompetenz im Bereich Wetterschutz- und Funktionsbekleidung zu unterstreichen". Gleichzeitig wird mit diesem Sponsoring die Einführung einer Workwear-Linie für Arbeitseinsätze in Eis und Schnee promotet.



Ob dieser Auftritt über 2012/13 hinaus fortgesetzt wird, ist noch nicht definiert. Das deutschstämmige Versand- und Einzelhandelsunternehmen will im Zuge der Vierschanzentournee die Bekanntheit seiner Marke in den zentraleuropäischen Kernmärkten effektiv steigern.



engelbert strauss ist bislang im Fussball und Motorsport als Sponsor aktiv und anzutreffen.



Die letzte Vierschanzentournee sponserten Jack Wolfskin, bet-at-home.com, Vattenfall und das Auto-Tuning-Unternehmen Abt. Mit Honda und engelbert strauss sind zwei neue Marken Partner der Skisprung-Serie.



Diese generiert, nach aktuellem Stand, folgende Reichweitewerte: bis zu 100.000 Besucher an den vier Wettkampfstätten in Deutschland und Österreich und eine maximale Medien-Reichweite von bis zu 200 Millionen Menschen.