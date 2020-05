Elements.at entwickelt Pappas.at weiter

Die Agentur setzte hierfür bei der Content-Architektur, der Navigationsstruktur und dem Design an. Die komplexen Aufgaben dieser Weiterentwicklung liegen im Hintergrund des Pappas-Portals.



Dessen zentrale Aufgaben, das Produktangebot und die damit verbundenen Services so zu präsentieren, dass alle Fahrzeug-Interessenten, Käufer und Stammkunden sich ihrem Wunschwagen nähern, blieben im Grund unverändert. Elements.at optimierte jedoch den Weg zum Wunsch-Modell inklusive der damit verbundenen Grunddaten wie Ab-Preise, Leasingmöglichkeiten, Fahrzeug-Verfügbarkeit, etc.



Zu diesem PreSale-Charakter gehört die Auflistung der Pappas-Standort, die Nennung der Ansprechpartner für alle fahrzeugbezogenen Kundenfragen, Neuigkeiten zum Produktangebot und die obligaten Sharing- und Empfehlungsschnittstellen.